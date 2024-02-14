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الاحتلال اعتقل أكثر من 7 ألاف فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة

2024-02-13

القدس المحتلة -سانا

بينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 7 ألاف فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

ولفت البيان إلى إن قوات الاحتلال تقوم خلال حملات الاعتقال بعمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أربعة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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