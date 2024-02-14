أنطونوف: مصادرة الأصول الروسية المجمدة عملية سطو سافرة

واشنطن-سانا

اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن احتمال مصادرة الغرب الأصول الروسية المجمدة يشكل عملية سطو سافرة وباطلة قانونياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله في بيان اليوم: “إن الولايات المتحدة بدلاً من حل مشاكلها الداخلية والصعوبات التي تواجهها في شرح سبب توجيه أموال دافعي الضرائب لتمويل نظام كييف، تواصل الحديث عن مصادرة أصول روسيا المجمدة”، مشدداً على أن هذه الخطوات ستكون باطلة قانونياً، حيث لايمكن أن يحظى السطو السافر على تأييد المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق اليوم أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حال الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج.

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