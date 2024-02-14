القوات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية مساء اليوم مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا.

وقال حاكم المقاطعة الروسية ألكسندر بوغوماز: “تم التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، وإسقاطها فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي من قبل أنظمة الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها في وقت سابق اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.

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