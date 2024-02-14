إخماد حريق نشب في أحد المنازل وسط مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

أخمد عناصر فوج الاطفاء والدفاع المدني في الحسكة حريقاً نشب في منزل مقابل حديقة الواحة وسط مدينة الحسكة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال قائد فوج اطفاء الحسكة العميد جهاد حميدو: “إن حريقاً نشب في منزل مقابل حديقة الواحة وسط مدينة الحسكة جراء سقوط خزان المدفئة أثناء اشتعالها ما أدى لانتشار النيران داخل المنزل وامتدادها على باقي الغرف”.

وأكد حميدو سيطرة العناصر على الحريق ومنع انتقاله إلى الطبقات الأخرى في البناء، نافياً أي خسائر بشرية حيث تم إخلاء الأهالي من المنازل الواقعة في نفس البناء لتلافي حصول أي حالات اختناق وانحصرت الأضرار على الماديات.

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