اضطرابات بحركة الطيران وإغلاق مدارس في نيويورك إثر عاصفة ثلجية قوية

نيويورك-سانا

تسببت عاصفة ثلجية شديدة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة، بإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وعزل مناطق ريفية كاملة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع “فلايت أوير” الأمريكي المتخصص بتتبع حركة الطيران قوله اليوم: إنه تم إلغاء أكثر من 122 رحلة جوية غالبيتها في مطار لاغارديا في نيويورك، إضافة إلى واحدة من كل خمس رحلات في مطار جون إف كينيدي الدولي في المدينة.

كما اضطرت المدارس لإغلاق أبوابها في مدينة نيويورك فيما دعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وسط ظروف قد تكون خطرة.

وغطت ثلوج سميكة مدينة نيويورك ومواقعها الأكثر شهرة مثل سنترال بارك وجسر بروكلين وساحة تايمز سكوير، وضواحيها.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً لسكان نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا خصوصاً من عواصف شتوية قوية.

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