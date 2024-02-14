SCS-NET

اضطرابات بحركة الطيران وإغلاق مدارس في نيويورك إثر عاصفة ثلجية قوية

2024-02-13

نيويورك-سانا

تسببت عاصفة ثلجية شديدة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة، بإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وعزل مناطق ريفية كاملة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع “فلايت أوير” الأمريكي المتخصص بتتبع حركة الطيران قوله اليوم: إنه تم إلغاء أكثر من 122 رحلة جوية غالبيتها في مطار لاغارديا في نيويورك، إضافة إلى واحدة من كل خمس رحلات في مطار جون إف كينيدي الدولي في المدينة.

كما اضطرت المدارس لإغلاق أبوابها في مدينة نيويورك فيما دعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وسط ظروف قد تكون خطرة.

وغطت ثلوج سميكة مدينة نيويورك ومواقعها الأكثر شهرة مثل سنترال بارك وجسر بروكلين وساحة تايمز سكوير، وضواحيها.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً لسكان نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا خصوصاً من عواصف شتوية قوية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السفير الضحاك: وجوب تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها ومساعدة الدول النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ

نيويورك-سانا أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك ضرورة تعزيز التعاون الدولي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved