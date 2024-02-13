غوتيريش يحذر من عواقب مدمرة في حال هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح

جنيف-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب مدمرة محتملة في حال شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تعد تلك المدينة مركز نظام العمل الإنساني.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله للصحفيين: إن “آليات التنسيق المتبعة لحماية توصيل الإغاثة الإنسانية في غزة ليست فعالة”، معرباً عن أمله في “وقف الأعمال العدائية لتجنب حدوث عملية واسعة النطاق في رفح”.

كما أعرب غوتيريش عن قلقه بشأن “تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة وانهيار النظام العام في القطاع”، لافتاً إلى القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي للحد من توزيع المساعدات.

وأعرب الأمين العام أيضاً عن انزعاجه البالغ بشأن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال هذا العدوان، مشدداً على أن “حرية الصحافة شرط أساسي ليعرف الناس حقيقة ما يحدث في كل مكان حول العالم”.

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