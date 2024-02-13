كوبا تدين احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية طائرة فنزويلية

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على احتجاز طائرة تابعة لشركة إمتراسور الفنزويلية من نوع بوينغ 747.

وقال وزير الخارجية الكوبي على حسابه في منصة إكس: “إن كوبا تدين استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية غير القانوني على الطائرة الفنزويلية، والذي يندرج ضمن التدابير القسرية أحادية الجانب ضد الدولة البوليفارية، ويشكل عملاً جديداً من أعمال الاستيلاء على أصول الدولة”.

وكانت طائرة الشحن المذكورة 747 والتي استولت عليها الولايات المتحدة تحمل قطع غيار سيارات وعلى متنها 14 فنزويليا و5 مواطنين إيرانيين وقادمة من المكسيك.

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