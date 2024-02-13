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ارتفاع أسعار الذهب

2024-02-13

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2026.19 دولاراً للأوقية، بعد أن انخفض أمس ولفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2039.70 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 895 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 911.04 دولاراً، وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.89 دولاراً للأوقية.

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