الوزير علي يبحث مع وفد ليبي آليات التعاون في المجالات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال لقائه اليوم وفداً برلمانياً ليبياً برئاسة يوسف إبراهيم العقوري رئيس لجنة الخارجية للبرلمان الليبي آليات التعاون الفعال والمثمر في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت الوزير علي إلى مقومات العمل المشترك بين سورية وليبيا التي يمكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لاقتصادي البلدين، مؤكداً أن ثمة آفاقاً حقيقية تتيح الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى ضرورة تنظيم وتفعيل مسارات العمل من خلال مذكرات تفاهم ثنائية وإقامة معارض للمنتجات السورية بكل أنواعها في ليبيا لما تتمتع به من تنوع شامل، إضافة إلى الجودة والعراقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها على مستوى المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية العمل على تذليل كل العقبات لتعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك.

من جانبه أكد العقوري الحرص على التعاون الحقيقي مع الجانب السوري في جميع المجالات ولا سيما التبادل التجاري والتنسيق لزيارات وشراكة على كل المستويات.

حضر اللقاء كل من أعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب الدكتور نضال عمار وزين عباس وبشار مطلق وخالد الدرويش.

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