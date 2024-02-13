أوبك تتوقع نمواً نسبياً للطلب العالمي على النفط العام الحالي والمقبل

باريس-سانا

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” اليوم نمواً قوياً نسبياً للطلب العالمي على النفط في العام الحالي والمقبل، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا العامين.

ونقلت رويترز عن أوبك قولها في تقريرها الشهري: إن “الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، و 1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

ووفقاً للتقرير، فإن “الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من عام 2024 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ولفتت أوبك في التقرير إلى أن “النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً ويمكن أن تتحقق احتمالات المزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة”.

وأضاف تقرير أوبك أيضاً: إن إنتاجها من النفط انخفض 350 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي مع بدء سريان حزمة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يتبناها تحالف “أوبك بلس” في الربع الأول.

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