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الرئيس الكوبي يدين العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

2024-02-13

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز مجدداً العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والمجازر والمذابح التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في رفح.

وكتب بيرموديز في حسابه على منصة إكس: “لقد قامت “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية بشن هجوم شرس على المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني، إننا ندين بأشد العبارات ما يحدث هناك، وآخر تلك الجرائم استهداف المدنيين والمجزرة التي ارتكبتها “إسرائيل” في مدينة رفح جنوب غزة”.

وختم الرئيس الكوبي تصريحه بالقول “تحيا فلسطين”.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 130 على قطاع غزة إلى28473 شهيداً و68146 جريحاً.

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