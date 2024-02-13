بحث آلية دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” علي إسماعيل آلية دعم وتطوير قطاع صناعة الألبان والأجبان والكونسروة وزيت الزيتون.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الغرفة وحضره المعنيون في هذه الصناعات، استعرض إسماعيل مراحل المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في سورية الذي تنفذه “اليونيدو” بتمويل من الاتحاد الروسي والتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك من خلال فرصة الدعم المجاني والمباشر لتطوير القدرات وتعزيز الابتكار لشركات القطاع الخاص في مجال الألبان والأجبان والكونسروة وزيت الزيتون.

ولفت إسماعيل إلى أن البرنامج يواكب عمل الشركات ميدانياً من خلال نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويدعم مخابر التحاليل الغذائية لدى المنشآت المشاركة في المشروع للتوافق مع المتطلبات الدولية من خلال أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء واعتماد أنظمة الطاقة المتجددة في العمل، كما يعتمد البرنامج على استشاريين لتحسين الأنظمة الداخلية والوصول إلى مستوى الشهادة الاعتمادية الدولية.

ودعا المصري خلال الاجتماع منتجي الألبان والأجبان والكونسروة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بالتطوير الصناعي والابتكار من خلال توفير دعم فني متخصص، إضافة للممارسات الحديثة المتعلقة بالأعمال في قطاع الصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع معاون مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الدكتور كفاح جقموق والمهندسة ميس المعسعس من فريق وحدة الدعم الفني للمشروع في وزارة الصناعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة الكونسروة سامر شولح ورئيس لجنة الأجبان والألبان والأيس كريم محمد ياسين شموط، وعدد من ممثلي شركات القطاع الغذائي.

لؤي حسامو

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