السيد نصر الله: خروج كيان الاحتلال الإسرائيلي مهزوماً من المعركة في غزة مصلحة وطنية لدول المنطقة

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في قطاع غزة بعد مضي 130 يوماً من مجازره المتواصلة بحق أهله، وذلك بفضل الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم بمناسبة يوم الجريح المقاوم: “عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، فالمقاومة عملها ردع العدو وستكون ردودنا متناسبة”، مشدداً على أن المقاومة اليوم أشد يقيناً وأقوى عزماً لمواجهة العدو في أي مستوى من مستويات المواجهة.

وأضاف السيد نصر الله: إن عمليات المقاومة في جنوب لبنان هدفها المشاركة والتضامن والضغط على العدو الصهيوني واستنزافه من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة وتخفيف الضغط عن القطاع ميدانيا، مشيراً إلى أن لبنان لديه قوة رادعة، والمقاومة هي التي تستعيد الأرض وتحمي الكرامة وتعيد النازحين إلى بيوتهم وهي التي تضع حداً لأطماع الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت السيد نصر الله إلى أنه وأمام ما يجري من مجازر إبادة متواصلة في قطاع غزة فإن خروج كيان الاحتلال مهزوما ومنكسرا من هذه المعركة هو انتصار للشعب الفلسطيني، وهو مصلحة وطنية لدول المنطقة.

واعتبر السيد نصر الله أن ما جرى ويجري على أهالي قطاع غزة من حصار شديد ورعب وظروف قاسية وقصف وحشي يستهدف المنازل والكنائس والمساجد والمستشفيات والمخيمات يجب أن يهزّ ضمير العالم أجمع، وأن يتحمل مسؤولياته أمام هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية.

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