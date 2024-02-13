واقع التأمين الصحي ومشكلاته في ندوة بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

تركزت محاور الندوة التي أقامتها محافظة دير الزور اليوم تحت عنوان “واقع التأمين الصحي” حول أهم خدمات التأمين الصحي والميزات التي يقدمها.

وتناولت مداخلات الحضور ضرورة حل مشكلات التأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ولا سيما المتعلقة بمقدمي الخدمة الطبية واتخاذ الإجراءات التي تحد من إساءة استخدام التأمين الصحي، وخاصة ما يتعلق بالوصفات الطبية، بهدف وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي فضلاً عن أهمية التوسع بالمظلة التأمينية.

وذكر مدير فرع السورية للتأمين رياض العلو لمراسل سانا أن الندوة بحثت واقع العمل التأميني وتفاصيله وأهمية هذا القطاع، وتناولت محاورها شرحاً وافياً عن الميزات التي تقدم للمشتركين في التأمين الصحي، وتمت الإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات المتعلقة ببطاقة التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبية على صعيد الطبابة والأدوية.

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