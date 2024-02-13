الصحة الفلسطينية: استشهاد وإصابة عدد من النازحين في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من النازحين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم خلال محاولتهم الخروج من المجمع رغم إنذاره بضرورة إخلائه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن عدداً من النازحين استشهدوا وأصيبوا جراء إطلاق الاحتلال النيران عليهم خلال محاولتهم الخروج من المجمع رغم إنذاره بضرورة إخلائه من النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية.

وحذرت الوزارة من أن الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين في المجمع في دائرة الخطر الشديد، مبينة أن الاحتلال قصف مدارس محيطة به، ما أدى لاشتعال النار فيها وانتقالها إلى مخزني الأجهزة والمهمات الطبية فيما هدمت قوات الاحتلال التي تحاصر المجمع سوره الشمالي.

ولفتت الوزارة إلى أن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ بالمجمع وتعيق عمل الطواقم الصحية، كما أن تكدس النفايات في أقسامه ينذر بكارثة صحية من انتشار للأوبئة وتلوث جروح المرضى.

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