المندلاوي: تمادي الكيان الصهيوني في اعتداءاته يهدف لإشعال الحرب في المنطقة

بغداد-سانا

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي أن تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعديه على القيم الإنسانية والأخلاقية وقرارات الشرعية الدولية وسلسلة اعتداءاته السافرة على سورية ولبنان واليمن والعراق يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وما هو إلا بداية لتحقيق الغايات الصهيونية الخبيثة التي ترمي إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة.

وشدد المندلاوي خلال كلمة له اليوم في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد على أن المساعي الصهيونية لتدمير المنطقة تستدعي وقفة جادة وحازمة من المجتمع العربي والدولي أمام المنزلَق الخطير الذي يدفع العالم إلى صراعات وأزمات.

وطالب المندلاوي بتضمين مشروع جدول أعمال اللجنة دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية برلمان الكيان الصهيوني وسعي الحكومات العربية إلى عزل وتجميد عضوية ممثلي الكيان في المحافل الدولية كافة، وفضح ممارساته الإجرامية.

وأكد المندلاوي أهمية زيادة التعاون بين برلمانات الاتحاد وتعزيز المواقف والحضور الفاعل والمؤثر في جميع المحافل، والاتفاق على القضايا المصيرية والتصدي للأخطار والتحديات التي تواجه بلداننا العربية، والخروج بقرارات تستند إلى أسس ومبادئ الاتحاد التي تهدف لتحقيق التقدم والسلام والتآخي ونصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء وفود البرلمانات العربية، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency