لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: نشاط مكثف للأجهزة الأوكرانية والغربية في تجنيد الإرهابيين

موسكو-سانا

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الغربية كثفت من جهودها في تجنيد الإرهابيين على شبكة (آر يو نت) الروسية.

ونقل موقع RT عن رئيس اللجنة ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف قوله خلال اجتماع أمني عقد اليوم: “لقد كثفت التنظيمات الإرهابية في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا من أنشطة التجنيد عبر الإنترنت في محاولة للبحث عن مرتكبي الجرائم الإرهابية المحتملين والمتواطئين معهم من السكان الروس”.

وأشار بورتنيكوف إلى أن أجهزة الاستخبارات الغربية ومراكز المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية التي تسيطر عليها تسعى إلى توريط مواطنين روس في أنشطة تخريبية وإرهابية.

ولفتت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أنه ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تم منع 419 جريمة إرهابية تم التورط بها من قبل أشخاص تم تجنيدهم، وتأثروا بالدعاية المناهضة لروسيا.

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