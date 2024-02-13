بيسكوف: روسيا مستعدة لدعم أي إجراء يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعليقاً على تصريحات للرئيس الأمريكي حول مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة قال بيسكوف اليوم: “نحن على استعداد لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة بناءة، وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حل شامل للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا، والتي تم اعتمادها “.

وفي سياق آخر قال بيسكوف تعليقاً على إصدار مذكرات بحث بحق مسؤولين كبار في دول البلطيق: “إن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا وضد النصب التاريخية”.

وأضاف بيسكوف: إن هؤلاء يتحملون المسؤولية المباشرة عن القرارات التي تسيء للذاكرة التاريخية.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية الروسية اليوم مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

كما أعلنت الداخلية الروسية كذلك وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.

كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية.

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