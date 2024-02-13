الموت يغيب رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بالسويداء ياسر أبو حلا

السويداء-سانا

غيب الموت رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بالسويداء ياسر أبو حلا، عن عمر ناهز 58 عاما،ً إثر تعرضه لأزمة صحية.

ويعد الراحل أبو حلا إحدى خبرات رياضة كرة القدم في محافظة السويداء وسورية، وسبق له العمل مدرباً ساهم بتأهيل وصقل العديد من المواهب وحكماً، إضافة للعب ضمن صفوف نادي العربي والشعلة والصفاء اللبناني، وشغله مهام في اللعبة، منها عضوية لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم سابقاً.

ونعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بالسويداء ونادي العربي الراحل أبو حلا الذي سيشيع جثمانه في مدينة السويداء اليوم.

عمر الطويل

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