درولاك: (إسرائيل) وحلفاؤها في الغرب يتحملون المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة

براغ-سانا

انتقد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق البروفيسور بيتر درولاك صمت المسؤولين الغربيين تجاه الخرق الذي تقوم به “إسرائيل” للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أنها لا تخرقهما الآن فقط وإنما منذ فترة طويلة من خلال احتلالها بشكل غير مشروع للأراضي الفلسطينية والحصار الذي تفرضه على غزة والضفة الغربية.

وأضاف درولاك في حديث لصحيفة ناشيه برافدا: “إنه رغم هذا الخرق فإن الغرب لا يعالج ذلك ويتم تجاهل الأمر، في حين يعلو صراخه عن الوضع الإنساني في أوكرانيا رغم أن عدد القتلى في الصراع الأوكراني أقل من عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة”.

وأكد درولاك أن “إسرائيل” وحلفاءها الولايات المتحدة والغرب يتحملون المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي تجري في غزة وعن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والصمت الدولي المريب تجاه ذلك.

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