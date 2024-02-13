بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال منتدى القادة البريديين في مسقط

عمان-سانا

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم في العاصمة العمانية مسقط أعمال منتدى القادة البريديين.

ويهدف المنتدى الذي يحضره أكثر من 60 مشاركاً من 18 دولة عربية، ويستمر حتى الغد إلى مناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات الخاصة بالتحول الرقمي على المستوى العالمي لإثراء المؤسسات البريدية بالمنطقة العربية، إضافة إلى جمع الأطراف الفعالة في القطاع البريدي في المنطقة.

كما يناقش المنتدى التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات البريدية العربية من خلال عدة محاور، أهمها الاقتصاد الرقمي وقطاع البريد والتجارة الإلكترونية والقوة الدافعة وراء التحول الرقمي في هذا القطاع، إضافة إلى البنية الأساسية من أجل الخدمات الرقمية وكيفية القيام بتأمين البنية الأساسية البريدية للتحول الرقمي بالشكل الصحيح.

وتشارك سورية في المنتدى من خلال المؤسسة السورية للبريد ممثلة بمديرها العام المهندس حيان مقصود.

نور يوسف

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