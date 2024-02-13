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الصين تدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على رفح

2024-02-13

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، محذرة من كارثة إنسانية خطيرة في حال تواصل العمليات القتالية الإسرائيلية ضد هذه المدينة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية في بيان نشر على موقع الوزارة: إن بلاده تعارض وتدين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي، داعياً “إسرائيل” إلى وقف العمليات القتالية في رفح في أقرب وقت ممكن.

وحذر الناطق من وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في رفح في حال تواصل تلك العمليات.

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