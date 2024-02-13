منصور: شلل مجلس الأمن يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر في رفح

نيويورك-سانا

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من عواقب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة المنكوب التي تشكل الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأوضح منصور في رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وفق وكالة وفا أنه في ظل شلل مجلس الأمن المستمر ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في رفح أسفرت عن استشهاد أكثر من 164 فلسطينياً وإصابة مئات آخرين في غضون اليومين الماضيين.

ولفت منصور إلى أنه منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي استشهد أكثر من 28 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 68,000 في قطاع غزة، كما استشهد في الضفة الغربية 390 فلسطينياً بينهم 102 طفل، وأصيب 4500 آخرين بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيها، إضافة إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم وتعذيبهم وإعدام العشرات منهم.

وجدد منصور دعوته مجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، لمنع التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لتلبية متطلبات أدنى مقومات الحياة.

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