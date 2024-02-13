إيران: تهديد كيان الاحتلال شن عدوان بري على رفح سيؤدي لكارثة إنسانية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تهديد الكيان الصهيوني شن عدوان بري على رفح يمكن أن يسبب كارثة إنسانية وجريمة حرب أخرى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن مثل هذه النية وهذا الإجراء لا يتعارض ويخل بالمفاوضات الحالية بشأن مسألة وقف إطلاق النار فحسب، بل إنه أيضاً عمل مخالف للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، ومثال على النيات الخبيثة للصهاينة في الانتهاك المتكرر لجميع الأعراف القانونية الدولية، مشيراً إلى وجود أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في رفح مهددون بالخطر.

كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، موضحاً أنه لو كانت أميركا وغيرها من الحلفاء الغربيين للصهاينة صادقين في التعبير عن مخاوفهم بشأن أمن واستقرار المنطقة، فليبادروا فوراً لوقف هذا السلوك الجنوني لمسؤولي الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولفت كنعاني انتباه المحافل الدولية والحكومات والرأي العام العالمي إلى التبعات المقلقة لأي عدوان يقوم به الكيان الصهيوني في رفح على أوضاع السكان والنازحين في هذه المنطقة، مؤكداً مسؤولية المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأمم المتحدة لمنع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.

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