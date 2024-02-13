SCS-NET
الشريط الإخباري

الأمم المتحدة: لن نشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من رفح

2024-02-12

نيويورك-سانا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم أن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين من رفح وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.

وحسب روسيا اليوم قال دوجاريك رداً على سؤال حول احتمال مشاركة الأمم المتحدة في عملية الإجلاء هذه يجب الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين، ولا يمكن إعادة المواطنين إلى مناطق تملؤها الذخائر غير المنفجرة ناهيك عن عدم وجود مأوى يلجؤون إليه في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دماراً هائلاً.

كما استنكر دوجاريك شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لافتاً إلى أن المخزون الحالي قد يكفي لبضعة أيام فقط.

وكان دوجاريك أكد الأسبوع الماضي ضرورة حماية مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى رفح، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي.

وحذر مسؤولون أمميون من الآثار الكارثية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الأمم المتحدة: تدمير (إسرائيل) للمباني في غزة بغرض إقامة منطقة عازلة جريمة حرب

نيويورك-سانا قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تدمير القوات الإسرائيلية للمباني …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved