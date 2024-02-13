بعثة روسيا في فيينا: استفزازات كييف قلصت زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه

فيينا-سانا

أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اضطر إلى اختصار إقامته في محطة زابوروجيه النووية بسبب استفزازات النظام في كييف.

ونقلت روسيا اليوم عن البعثة قولها: “رافقت الزيارة أعمال استفزازية من الجانب الأوكراني حيث إن السلطات الأوكرانية رفضت ضمان وقف إطلاق النار طوال مدة إقامة غروسي وزياراته مع وفد الوكالة للمحطة”.

وتابعت البعثة: إن هذا الإجراء أدى إلى تقليص كبير في وقت زيارة المدير العام للوكالة إلى محطة زابوروجيه كما أنه لم يتمكن من زيارة جميع المواقع التي كان مخططاً لها.

وجرت بداية شهر شباط الحالي عملية تناوب أخرى لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية حيث تُعد زيارة غروسي الحالية هي الزيارة الرابعة على التوالي حيث جرت الزيارة الأولى في 1 أيلول 2022.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ستة مفاعلات.

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