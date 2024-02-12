الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من مستويات غير مسبوقة من المجاعة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت فرانس برس عن نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للأغذية والزراعة “فاو” بيث بيكدول قولها في تصريح اليوم: إن هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع في غزة حيث نرى يومياً عدداً متزايداً من الأشخاص يقتربون من ظروف تحاكي المجاعة.

وأشارت بيكدول إلى أن جميع الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مصنفون بين أسوأ ثلاثة مستويات للجوع من المستوى الثالث الذي يعد حالة طوارئ إلى المستوى الخامس الذي يعد كارثة، محذرة من أنه في هذه المرحلة قد يكون نحو 25 بالمئة من هذا العدد مصنفاً في الفئة الخامسة حيث يقسم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مستويات الجوع من واحد إلى خمسة.

وأوضحت بيكدول أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة دمر البنى التحتية اللازمة للإنتاج الزراعي وقطاع تربية الماشية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية منذ 129 يوماً بشكل وحشي على قطاع غزة، وللمرة الأولى يواجه كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

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