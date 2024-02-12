المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إن مقاتلينا أوقعوا أفراد قوة للعدو الإسرائيلي بين قتيل ومصاب بعد تفجيرهم لمنزل تحصنوا به جنوب غرب مدينة غزة, كما اشتبكوا مع مجموعة من جنود الاحتلال وقضوا على عشرة منهم من النقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة بينهم ضابطان خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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