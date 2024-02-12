العفو الدولية: هجمات غير قانونية مميتة ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) في رفح

لندن-سانا

أعلنت منظمة العفو الدولية أن هناك أدلة على أن هجمات غير قانونية مميتة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاه غزة.

وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن عائلات بأكملها تم القضاء عليها دون سابق انذار ودون عقاب في مدينة رفح جراء الهجمات التي شنتها “إسرائيل” على المدينة بالرغم من لجوء تلك العائلات إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة.

وأوضح البيان أنه تم فحص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية حيث وقعت 4 هجمات “إسرائيلية” منفصلة في رفح، يتحمل فيها المدنيون ومن بينهم أطفال ومسنون وطأة العنف المتواصل، لافتاً إلى أن 3 من هذه الاعتداءات وقعت خلال شهر كانون الأول الماضي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ووقعت الرابعة في شهر كانون الثاني الماضي.

وأدانت اريكا جيفارا روساس مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية الفظائع واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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