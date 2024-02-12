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وزير التجارة الداخلية يبحث مع سفير سيريلانكا تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية

2024-02-12

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع سفير جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الجمهورية العربية السورية كابيلا جايوايرا والقنصل الفخري السيريلانكي في سورية الدكتور محمد مسلم الدروبي سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

ولفت الوزير علي إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشدداً على أهمية الاستمرار في تطويرها وتعزيزها على مختلف الصعد بما يضمن تجاوز التحديات الراهنة في عالم بات يحتاج للشراكات الفاعلة والتكتلات الاقتصادية التي تحقق التكامل الحقيقي في كل المسارات التنموية الحقيقية.

من جانبه أكد السفير جايوايرا الاستعداد للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات منوهاً بالمواقف السورية تجاه الشعب السيريلانكي على مدى سنين طويلة على كل الصعد.

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