المقاومة اللبنانية تستهدف سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وعلى الحدود شمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا بصاروخ موجه التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع الرادار، وأصابوها إصابة مباشرة”.
واستهدف رجال المقاومة بصواريخ “فلق 1” ثكنتي “برانيت” و”زرعيت” للعدو الإسرائيلي، وبالأسلحة المناسبة مبنيين في مستوطنتي “يرؤون” و”أفيفيم” يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي، محققين إصابات مباشرة فيهم.
كما استهدفت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ “بركان”، محققة فيهما إصابات مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق تجمعاً وموقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود شمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.
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