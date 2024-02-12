المقاومة اللبنانية تستهدف سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وعلى الحدود شمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف ‏مقاتلونا بصاروخ موجه ‏التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع الرادار، وأصابوها إصابة مباشرة”. ‏

واستهدف رجال المقاومة بصواريخ “فلق 1” ثكنتي “برانيت” و”زرعيت” للعدو الإسرائيلي، وبالأسلحة المناسبة مبنيين في مستوطنتي “يرؤون” و”أفيفيم” يتموضع فيهما جنود ‌‏العدو الإسرائيلي، محققين إصابات مباشرة فيهم.

كما استهدفت المقاومة موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ “بركان”، محققة فيهما إصابات مباشرة. ‏

‏وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق تجمعاً وموقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود شمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

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