رئيس الوزراء الاسكتلندي: على بريطانيا الشعور بالخزي حيال موقفها إزاء المجازر في غزة

إدنبره-سانا

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إن على الحكومة البريطانية أن تطأطئ رأسها خزياً حيال موقفها إزاء المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

وأوضح يوسف في منشور له عبر منصة إكس اليوم أن “على حزب العمال والحكومة البريطانية أن يطأطئوا رؤوسهم خزياً ونحن نشهد مجزرة يقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا”، مضيفاً : “إن إحجام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال كير ستارمر عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لن ينسى أو يغفر لهما أبداً”.

وأشار يوسف إلى الرسالة التي بعث بها زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني ستيفن فلين إلى سوناك وستارمر، والتي يحثهما من خلالها على دعم دعوات وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووسط تجاهل الاحتلال الإسرائيلي التحذيرات الدولية، ارتكبت قواته مجزرة مروعة استمرت 6 ساعات تقريباً فجر اليوم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها مئات آلاف النازحين، وقد راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، كلهم من المدنيين والأطفال والنساء، وتأتي هذه الجريمة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها منذ 129 يوماً بشكل وحشي على القطاع.

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