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بوريل: لا بديل عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2024-02-12

بروكسل-سانا

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” أنه لا يوجد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن بوريل قوله قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن “الأونروا بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها”، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا”.

وكان بوريل حذر الأسبوع الماضي في منشور على مدونة اكس من أن وقف التمويل عن الأونروا يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة، ويجب تفادي ذلك لأنه سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر.

وقالت الأونروا مؤخراً: إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط وليس فقط في غزة بحلول نهاية شباط الجاري إذا ظل تمويلها معلقاً.

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