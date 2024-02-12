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طقس الغد.. أجواء غائمة جزئياً وفرصة لهطل زخات متفرقة على بعض المناطق ليلاً

2024-02-12

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خلال ساعات المساء والليل وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجنوبية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50كم/سا بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق18 / 8
المنطقة الجنوبية19 / 9
المرتفعات الجبلية12 / 0
المنطقة الوسطى17 / 8
المنطقة الساحلية22 / 12
المنطقة الشمالية17 / 7
منطقة الجزيرة19 / 7
المنطقة الشرقية22 / 8
منطقة البادية19 / 7

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