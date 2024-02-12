مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب في غزة

فيينا-سانا

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في قطاع غزة جرائم حرب، واصفاً الوضع في القطاع المنكوب بأنه مرعب.

وقال تورك في تصريحات للتلفزيون النمساوي: “إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب في غزة”، لافتاً إلى أن وضع أهالي القطاع مرعب، منبهاً إلى مخاطر تنفيذ كيان الاحتلال الإسرائيلي تهديداته باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد تورك أن أهالي القطاع يفتقدون للغذاء والدواء دون دعم إنساني كاف، معرباً عن قلقه البالغ من عواقب تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح رغم المناشدات الدولية لمنع حدوث ذلك.

وأوضح أن الأرقام تتحدث عن نفسها وعن جرائم الحرب المرتكبة في غزة، حيث تأثر 100 ألف شخص بشدة، وقتل أكثر من 28 ألف شخص ثلثاهم من النساء والأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل في المنازل.

ولفت تورك إلى أنه لا غنى عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالنسبة لشعب غزة.

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