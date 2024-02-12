توزيع ملابس شتوية لأهالي 7 قرى بريف السويداء الشرقي

السويداء-سانا

وزعت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المجلس النرويجي اللاجئين ملابس شتوية على نحو 1600 عائلة في 7 قرى بريف محافظة السويداء الشرقي.

وذكر مدير منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية فراس ركاب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التوزيع شمل جميع العائلات المقيمة في قرى سالة والرشيدة وبوسان واسعنا والشبكي والكسيب وأم رواق، واستهدف المواطنين من عمر 3 إلى 60 عاماً.

وأوضح أن التوزيع تم بناء على مسح ميداني للعائلات المقيمة ضمن القرى المذكورة، والتنسيق مع الجهة المعنية بالتوزيع وفق خطة محددة كمرحلة أولى للمشروع.

عمر الطويل

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