SCS-NET
الشريط الإخباري

السورية للاتصالات: الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر موقع (أنجز.سورية)

2024-02-12

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من كل الخدمات المقدمة عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني، والاطلاع على كل التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني https://anjez.gov.sy أو “أنجز.سورية”.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن هذا الموقع يضمن سهولة وصول المستخدمين للخدمات المقدمة، مبينة أنه يمكن للراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم 199.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

خروج عدد من خطوط الاتصالات والإنترنت عن الخدمة في منطقة القزاز

دمشق-سانا أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج عدد من الخطوط من خدمات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved