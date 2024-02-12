السورية للاتصالات: الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر موقع (أنجز.سورية)

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من كل الخدمات المقدمة عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني، والاطلاع على كل التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني https://anjez.gov.sy أو “أنجز.سورية”.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن هذا الموقع يضمن سهولة وصول المستخدمين للخدمات المقدمة، مبينة أنه يمكن للراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم 199.

نور يوسف

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