وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً

الإثنين / 12 / 02 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير غير المقيم كابيلا جاياويرا سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى سورية
2024-02-12
وفد تربوي سوري يعرض تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب على العملية التعليمية خلال مؤتمر لليونسكو
2024-02-11
المقداد وعبد اللهيان: مواقف بلدينا متطابقة حيال الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة
2024-02-11
المؤتمر الدولي للتعليم العالي (الجامعة 2024) يختتم أعماله في العاصمة الكوبية هافانا
2024-02-10
فيرشينين وهادي يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة
2024-02-09
السفير أكبري: العلاقات الإيرانية السورية ترتكز على المبادئ والقيم وليس على المصالح
2024-02-08
محللون وخبراء روس: الولايات المتحدة و(إسرائيل) تقوضان الاستقرار في الشرق الأوسط
2024-02-08
محليات
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 16 ألف غرسة لقرى الاستصلاح المجاني بريف اللاذقية
2024-02-12
ضبط أكثر من 50 جهاز تتبع (جي بي اس) مجمعة في عدة آليات في دمشق وريفها
2024-02-12
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية
2024-02-12
القبض على 12 شخصاً يتاجرون بمادة الدقيق بحلب
2024-02-12
ورشة عمل حول دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح
2024-02-11
تنظيم 95 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وخدمية مخالفة في حلب
2024-02-11
جريح الوطن يطلق قناته عبر تلغرام
2024-02-11
رياضة
برشلونة يتعادل 3-3 مع غرناطة
2024-02-12
ساحل العاج تحرز لقب كأس أمم إفريقيا بفوزها على نيجيريا
2024-02-12
أرسنال يهزم وست هام بسداسية ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي
2024-02-11
ست ميداليات متنوعة للرياضات الخاصة في لقاء خورفكان الدولي
2024-02-11
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2024-02-11
ذهبية وبرونزية لسورية في منافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات
2024-02-11
ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على بيرنلي
2024-02-10
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2024-02-12
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية
2024-02-12
9 ملايين متر مكعب إضافية إلى السدود السطحية في الحسكة نتيجة الهطولات المطرية
2024-02-11
تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات في ورشة عمل
2024-02-11
حاضنة (نمو) التقنية تفتتح بوابة التعاون والتشبيك مع الصين بحضور سفيرها
2024-02-11
أكثر من 946 مليار ليرة إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا
2024-02-11
وفق خطة تتجاوز 30 ألف هكتار بدء زراعة الحمص الربيعي بالسويداء
2024-02-11
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 16 ألف غرسة لقرى الاستصلاح المجاني بريف اللاذقية
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة
وفد تربوي سوري يعرض تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب على العملية التعليمية خلال مؤتمر لليونسكو
للشهر الرابع… استمرار معاناة أهالي الحسكة بتوقف محطة مياه علوك جراء اعتداءات الاحتلال التركي
المقداد وعبد اللهيان: مواقف بلدينا متطابقة حيال الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة
112 شهيداً ضحايا 14 مجزرة ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً
2024-02-12
2024-02-12
najwa
سابق
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيداً و200 جريح
انظر ايضاً
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيداً و200 جريح
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved