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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً

2024-02-12

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