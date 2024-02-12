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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2024-02-12

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيداً و200 جريح.

– الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بمنع الاحتلال من اجتياح رفح

– وزارة الصحة الفلسطينية: الواقع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية وأعداد ضحايا قصف الاحتلال على المدينة أكبر من طاقة المستشفيات والأطباء يفترشون الأرض لعلاج الجرحى بسبب ضعف البنية التحتية الصحية.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بقصف طيران الاحتلال مدينة رفح

– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابطان بجراح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 100 شهيد وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي 14 منزلاً ومسجدين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومساجد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 77 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 230 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: 60 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تواصل طواقم الإسعاف نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفيات المدينة.

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الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بمنع الاحتلال من اجتياح رفح

القدس المحتلة-سانا طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك العاجل

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