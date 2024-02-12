أرسنال يهزم وست هام بسداسية ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي

لندن- سانا

واصل أرسنال سعيه للفوز بسباق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه وست هام يونايتد بسداسية نظيفة.

وبهذا الفوز يكون أرسنال قد عادل أعلى نتيجة له خارج أرضه في الدوري وقلص فارق الأهداف مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتساوى معه في رصيد النقاط ولكل منهما 52 نقطة رغم بقائه في المركز الثالث لأنه سجل عدداً أقل من الأهداف من سيتي.

ويملك ليفربول المتصدر 54 نقطة.

وسجل لأرسنال في الشوط الأول وليام ساليبا وباكايو ساكا ولياندرو تروسار وغابرييل، فيما سجل ساكا في الشوط الثاني الهدف الخامس قبل أن يسجل ديكلان رايس لاعب وسط وست هام السابق الهدف السادس.