مظاهرات في مدن عدة حول العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت عدد من المدن حول العالم مظاهرات جديدة تنديداً بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وخرجت في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم مظاهرة حاشدة نظمتها منظمات المجتمع المدني بالقرب من سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على عدوانه الوحشي على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في منطقة هانزومون وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، معربين عن غضبهم وإدانتهم للهجمات الوحشية التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات بعنوان “فلسطين حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”إسرائيل إرهابية”، في الوقت الذي اتخذت فيه قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة.

كما شارك مئات اللبنانيين والفلسطينيين وممثلو أحزاب وجمعيات لبنانية وفصائل فلسطينية في وقفة تضامنية نصرة لغزة وفلسطين وسط العاصمة بيروت، وطالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، كما دعوا إلى تدخل دولي لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي اقترفتها في قطاع غزة.

وفي تونس خرجت مظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ولإدانة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تدعو إلى فك الحصار، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أدانوا الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

وفي المغرب شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، وطالبوا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين.

وفي مدينة مالمو بالسويد خرجت مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني طالب المشاركون فيها بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين، وتكرر الأمر نفسه في مدينة أنسخديه الهولندية، في حين نظّم ناشطون سوقاً خيرياً في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن لدعم أهالي غزة بإشراف مجموعة غصن الزيتون للتراث الشعبي الفلسطيني بالتعاون مع العديد من الجمعيات الفنية والثقافية.

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