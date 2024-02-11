إيرلندا: اجتياح رفح يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي

دبلن-سانا

حذرت إيرلندا من عواقب تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته باجتياح مدينة رفح، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قوله: إن تنفيذ سلطات الاحتلال لتهديداتها باجتياح غزة “يشكل تهديداً خطيراً لأكثر من 1.5 ملايين فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه”، مؤكداً أنه لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث ويجب على جميع الدول بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأشار مارتن إلى أن 90 بالمئة من سكان قطاع غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد مع خطر جدي لتطوره إلى مجاعة جراء عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

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