9 ملايين متر مكعب إضافية إلى السدود السطحية في الحسكة نتيجة الهطولات المطرية

الحسكة-سانا

ازدادت كميات المياه المخزنة في السدود السطحية في الحسكة نتيجة الأمطار التي شهدتها منطقة الجزيرة خلال الفترة الماضية نحو 9 ملايين متر مكعب، وفق مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس عبد العزيز أمين.

وبين أمين في تصريح لمراسل سانا أن معظم كميات المياه كانت من نصيب سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة، بعد جريان نهر الخابور وروافده وتشكل السيول التي تصب في السد، وأصبح إجمالي تخزينه الحالي 89 مليوناً و390 ألف متر مكعب، بمعدل زيادة نحو 3 ملايين و500 ألف متر مكعب، وكان نصيب السدود في منطقة المالكية والقحطانية والجوادية شمال المحافظة 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.

وأشار أمين إلى أن زيادة كمية المياه في سد الشهيد باسل الأسد تتيح عدة سقايات للمحاصيل الزراعية الممتدة على سرير نهر الخابور، من جسم السد وصولاً إلى بلدة الصور عند الحدود الإدارية مع دير الزور.

وبلغ إجمالي تخزين السدود السطحية في الحسكة حتى تاريخه 137 مليون متر مكعب، موزعة على 9 سدود في المحافظة.

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