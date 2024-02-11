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برنامج الأغذية العالمي يحذر من عدم توفر طعام ومأوى لمعظم سكان غزة

2024-02-11

روما-سانا

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من صعوبة حصول أهالي قطاع غزة على الطعام الكافي لهم وعدم وجود مأوى لمعظمهم.

وأضاف البرنامج في حسابه على منصة إكس: إن “معظم سكان قطاع غزة لديهم عدد قليل جداً من الوجبات ويعيشون دون مأوى أو مائدة طعام”، لافتاً إلى أنه “يدعم المخابز لإنتاج الخبز مجدداً”.

وكان البرنامج حذر يوم الجمعة الماضي من أن المساعدات الضئيلة التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي لمنع حدوث خطر المجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على سكان القطاع.

وحذر البرنامج أيضاً من خطر تشكل جيوب مجاعة في مناطق بالقطاع مع صعوبة الوصول إلى أماكن تحتاج للمساعدات بعد أن انقطعت المساعدات عن مئات الآلاف من السكان المحاصرين، وبلغت الأزمة الإنسانية في المحافظات الشمالية مراحل غير مسبوقة وباتت المجاعة واقعاً في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

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