أكثر من 946 مليار ليرة إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا

ريف دمشق-سانا

وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200موقع، تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات.

مدير المدينة الصناعية المهندس معتز قطان أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن العمل حالياً يتركز على تشجيع مشاريع التنمية المستدامة والطاقات المتجددة عبر تهيئة البنى التحتية الخدمية والمؤسساتية والقانونية، وتقديم التسهيلات لإقامة تلك المشاريع، إضافة إلى العمل على التوسع في مشاريع المياه لسد الحاجة المتزايدة إليها في المدينة، والإقبال الكبير على تخصيص المقاسم ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية.

ولتسهيل وتبسيط الإجراءات للصناعيين والمستثمرين الجدد لفت قطان إلى أنه تم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في المدينة، وإطلاق مشروع المدينة السكنية، وإنجاز عدد من الوحدات السكنية فيها، إضافة إلى تأهيل الآبار وضخها في خزانات المدينة الرئيسية لتوفير المياه اللازمة للصناعيين، مؤكداً أن مركز التدريب والتأهيل الذي افتتح بالتنسيق مع وزارة الصناعة حقق قيمة مضافة للمدينة.

وأوضح أن هناك طلباً دائماً على التخصيص بمقاسم صناعية مختلفة، علماً أن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البنى التحتية اللازمة، لإتمام عمليات التخصيص لجميع القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية المقدمة للصناعيين أسهمت بدخول معامل جديدة للإنتاج على فترات زمنية متباعدة.

سفيرة إسماعيل

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