مركز التدريب المهني في طرطوس يعلن بدء التسجيل لدورة مجانية جديدة

طرطوس-سانا

أعلن مركز التدريب المهني في طرطوس عن البدء بالتسجيل لدورة مهنية مجانية جديدة، بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة قادرة على رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء.

وبين مدير المركز المهندس أيمن منصور أن الدورة تبدأ في الـ 10 من آذار ولغاية الـ 11 من تموز القادمين، وتشمل مهن التمديدات الكهربائية والصحية والتدفئة والتكييف والحدادة واللحام وأعمال الألمنيوم، حيث تسهم في خلق فرص عمل للراغبين بها، وإكسابهم المهارات المهنية التي تؤهلهم إلى دخول سوق العمل بشكل مباشر في القطاع العام أو الخاص، بعد أن يمنح المتدرب شهادة مهنية مصدقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأشار منصور إلى أن الدورة مجانية بالكامل، ويمنح المتدرب تعويضاً شهرياً قدره 75 ألف ليرة سورية، ويمنح الخريجون الأوائل على الدورة فرصة للتعاقد بعقود سنوية من جهات القطاع العام بشكل مباشر.

وأضاف منصور: إنه على الراغبين بالتسجيل من أبناء المحافظة مراجعة مبنى المركز الكائن على طريق طرطوس-الحميدية موقع عمريت بجانب كلية العمارة والاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل.

نجوى العلي

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