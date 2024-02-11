سلام وفن… معرض للأطفال واليافعين في المركز التربوي الفني بدمشق

دمشق-سانا

بهدف تفعيل دور الأطفال واليافعين بالمجتمع وتبني أفكار جديدة تسهم في التنمية والتغيير الإيجابي به، وبمناسبة اليوم العالمي للتعليم استضاف المركز الفني التربوي بدمشق معرضاً فنياً شاركت فيه الفئة العمرية من 8 إلى 17 عاماً.

المعرض الذي نظمته مؤسسة سلام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية التربية في دمشق وحمل اسم (سلام وفن) يأتي ضمن نتاج رحلة الأطفال واليافعين المستفيدين من البرنامج التعليمي في المؤسسة، ويتضمن محاور حول الهوية والمجتمع والأسرة والمدينة الصديقة للطفل ومفهوم السلام وحقوق الطفل والتطوع والعمل الإنساني وإعادة التدوير.

عضو مجلس أمناء مؤسسة سلام -علا عبد الله بينت أن المعرض يترافق مع مجموعة أنشطة تفاعلية للأطفال واليافعين، منها مسرح دمى وألعاب تفاعلية مع تكريم الأطفال المشاركين.

بدوره، مسؤول البرنامج التعليمي في المؤسسة أحمد الموصلي أشار إلى أن الجمعية ضمن برنامجها التعليمي نفذت مبادرتين الأولى هي (إرادتي دوائي)، وتستهدف الأطفال والمرضى ضمن المشافي، وتعمل على إقامة أنشطة ترفيهية وتوعوية وتقديم الدعم النفسي لهم، والثانية مبادرة (سماعتي تسمعكم)، وتستهدف الأطفال الصم المشاركين في المعرض عبر مجموعة أنشطة توعوية وترفيهية.

مهند سليمان

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