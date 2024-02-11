اعتداءات إسرائيلية جديدة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت -سانا

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، وأقدم طيرانه الحربي فجر اليوم على استهداف وادي الدلافة في بلدة حولا.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي قصف الليل الفائت عدداً من البلدات في القطاعين الغربي والأوسط، منتهكاً كل القواعد والأسس وحرمة وسيادة البلدات الجنوبية، حيث طال القصف المدفعي محيط بلدات كونين ورشاف بالقطاع الأوسط و بلدات الناقورة وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وعيتا الشعب بالقطاع الغربي.

كما أطلق العدو القنابل المضيئة من منتصف الليل وحتى الصباح فوق القرى والبلدات في قضاءي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المعادي فوق المناطق والقرى المذكورة، فيما تعرضت بلدات عيتا الشعب وبركة ريشة وأطراف البستان لرشاقات نارية.

ولفتت الوكالة إلى أن القرى الحدودية الجنوبية في حالة حرب حقيقية بسبب استهداف العدو المدنيين والصحفيين وسيارات الإسعاف، وآخرها استهداف ساحة مسجد بلدة حولا أثناء خروج المصلين بعد أداء الصلاة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح سبعة آخرين.

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