مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية بالصين يسجل نمواً خلال كانون الثاني الماضي

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية صينية اليوم أن مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين وهو مؤشر للعمليات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية سجل نمواً ملحوظاً بلغ 112.8 نقطة خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأوضحت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ونشرتها وكالة شينخوا “أن المؤشر الفرعي لتتبع حجم الخدمات اللوجستية بلغ 125.3 نقطة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى على مدار الـ23 شهراً الماضية، فيما توقف المؤشر الفرعي لحجم الخدمات اللوجستية في المناطق الريفية عن الانخفاض المستمر، حيث ارتفع 1.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 129.1 نقطة”.

ويتم تجميع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية بناء على بيانات من موقع جي دي-كوم وهو أحد متاجر التجزئة الكبرى عبر الإنترنت في الصين وتم تحديد المؤشر الأساسي عند 100 نقطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency