القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد ثلاثة مرضى داخل مستشفى الأمل بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين

– الهلال الأحمر الفلسطيني: منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة لأكثر من أسبوع أدى إلى استشهاد 3 من المرضى.

– وسائل إعلام فلسطينية: 25 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.