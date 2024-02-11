القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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– الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد ثلاثة مرضى داخل مستشفى الأمل بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين
– الهلال الأحمر الفلسطيني: منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة لأكثر من أسبوع أدى إلى استشهاد 3 من المرضى.
– وسائل إعلام فلسطينية: 25 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.